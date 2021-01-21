Виталия Немилостивого остановили сотрудники патрульной полиции за то, что он, например, развернулся через двойную сплошную линию. В нетрезвом состоянии он мог кого-то сбить или ранить.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что наказание в отношении заместителя Виталия нНемилостивого – небольшая плата за нарушение закона. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

К теме Его поступок неприемлем, – Уруский об инциденте со своим заместителем Немилостивым

По словам Антона Геращенко, пока не было собственно видео инцидента – не было общественного резонанса.

"Протокол был направлен в суд вчера (20 января – 24 канал) в отношении Немилостивого, ему грозит лишение водительских прав и штраф в 10 тысяч 200 гривен. Хотя я считаю что это небольшое наказание за управление в состоянии алкогольного опьянения".

Обнародование видео

Заместитель министра внутренних дел отметил, что иногда, когда чиновники или обычные граждане по-хамски относятся к патрульным – некоторые сотрудники партульной полиции сами сливают соответствующие видео для того, чтобы иметь какую-то поддержку общества.

Геращенко добавил, что то, что видео появилось – это для Украины хорошо, ведь не должно быть чиновников на высоких должностях, которые ведут себя так, как бывший заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Я считаю, что его поведение было таким, которое не дает права работать дальше ему в правительстве. Я думаю, что общество должно знать, кто является чиновниками и должно давать им оценку

Согласно информации Антона Геращенко, за 2020 год более 120 тысяч граждан Украины были задержаны полицией за нетрезвое вождение.

Что известно об инциденте с Немилостивым

Вечером 20 января автомобиль Виталия Немилостивого остановили патрульные. Чиновника заподозрили в вождении в нетрезвом состоянии.

Водитель протокол составлять отказался, также он угрожал правоохранителям своей должностью.

На замминистра составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии и даже надели наручники.

После инцидента Виталий Немилостивый написал заявление об отставке.

Замминистра Немилостивого поймали пьяным за рулем: смотрите видео