Украинские следователи и оперативники полиции при поддержке немецких коллег заблокировали деятельность серьезной группировки, которая действовала на территории Евросоюза. Злоумышленники обманули граждан Великобритании, Австрии, Швейцарии, Германии и других стран.

Ежемесячно вероятные мошенники получали от 8 до 10 миллионов евро от обманутых ими людей. Об этом написала в фейсбуке Генпрокурор Ирина Венедиктова.

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По ее словам, в результате спецоперации правоохранителей в Европе полицейские задержали нескольких подозреваемых.

"Инвестиции" с большой прибылью

Схема, по которой действовали злоумышленники, была очень простой. Через специально созданные сайты мошенники продавали фейковые активы. При этом они отмечали невероятный рост доходов.

Во время обысков в Украине полицейские изъяли доказательства причастности подозреваемых к противоправной деятельности.

Имущество на 50 миллионов евро

На прошлой неделе было арестовано имущество организаторов и участников преступной группы более чем на 50 миллионов евро. Это квартиры, дом, офисные помещения и элитные транспортные средства. Некоторые машины – в единственном экземпляре в Украине. Сейчас украинские правоохранители продолжают расследование, начатое в Германии, и проводят следственные действия для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к схемы,

– подчеркнула Венедиктова.

Являются ли подозреваемые в совершении преступлений гражданами Украины, Генпрокурор не указала.