Прокуратура Берлина допросила российского оппозиционера Алексея Навального как "потерпевшего свидетеля". Допрос состоялся в рамках российского запроса об оказании правовой помощи.

В то же время представителей следственных органов России на допрос не допустили. Это было сделано по просьбе самого Навального. Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство юстиции Германии.

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По результатам допроса прокуроры подчеркнули, что Россия должна расследовать это преступление, ведь именно там Навального отравили.

Это преступление должно быть расследовано в России. Для этого необходимы следственные действия, соответствующие тяжести данного преступления. Вся необходимая для этого информация, включая пробы крови и ткани, и куски одежды, находятся в распоряжении России,

– отметил представитель министерства.

Правительство Германии отказалось комментировать слова российского президента Владимира Путина относительно отравления Навального, который отметил, что если бы оппозиционера действительно хотели отравить, то "довели бы это до конца".

"Эти высказывания говорят сами за себя, я не комментирую их", – сказал представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

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Заметим, что на днях появилось расследование Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN. Журналисты-расследователи установили, что ФСБ России причастна к отравлению Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска.

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