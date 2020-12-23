Кабмин 23 декабря поддержал предложение оформлять бесплатно загранпаспорта определенным категориям украинцев, которых запрашивают в зарубежные дипломатические учреждения. Кроме того, им будут предоставлять ряд бесплатных нотариальных услуг.

Одобренный законопроект в ближайшее время передадут на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом заявил Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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Правительство Украины поддержало предложение МИД предоставить льготы отдельным категориям граждан при оформлении загранпаспортов и предоставлении нотариальных услуг,

– отметил Кулеба.

Какие украинцы смогут получить льготы

Пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы в пределах категорий 1 и 2.

Люди с инвалидностью I и II групп.

Дети с инвалидностью.

Эти же категории граждан могут на бесплатной основе получить нотариальные услуги.