Каким украинцам могут отменить плату за оформление загранпаспорта
Кабмин 23 декабря поддержал предложение оформлять бесплатно загранпаспорта определенным категориям украинцев, которых запрашивают в зарубежные дипломатические учреждения. Кроме того, им будут предоставлять ряд бесплатных нотариальных услуг.
Одобренный законопроект в ближайшее время передадут на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом заявил Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
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Правительство Украины поддержало предложение МИД предоставить льготы отдельным категориям граждан при оформлении загранпаспортов и предоставлении нотариальных услуг,
– отметил Кулеба.
Какие украинцы смогут получить льготы
- Пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы в пределах категорий 1 и 2.
- Люди с инвалидностью I и II групп.
- Дети с инвалидностью.
Эти же категории граждан могут на бесплатной основе получить нотариальные услуги.
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