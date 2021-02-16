Законопроект об увеличении штрафов за превышение скорости на дорогах приняли уже в целом. Он начнет действовать после подписи председателя Верхвоной Рады и президента. В то же время новые суммы за нарушения установили не сразу.

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко рассказал, что соответствующий законопроект – компромиссный. После того, как он начнет действовать, нардепы планируют проанализировать эффективность изменений.

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"Это нарабатывали достаточно долго. Некоторые из предложений (по штрафам – 24 канал), которые были внесены в первое чтение, были уменьшены", – сообщил Владимир Мартыненко.

Какие именно суммы пересмотрели

По словам советника главы МВД Украины, сумму штрафа за превышение скорости более, чем на 50 километров в час, в первой редакции было предложено установить до 3400 гривен. Однако во время обсуждения соответствующую сумму уменьшили до 1700 гривен, добавил он

Сейчас это 510 гривен, а это не та сумма штрафа, которая пугает нарушителей скоростного режима. Думаю, что 1700 – какой-то период будет пугать больше,

– заметил Мартыненко.

В то же время он рассказал, что за превышение скорости на 20 километров – штраф останется тот же штраф, который установлен сейчас.

Согласно информации советника министра, после установки камер автоматической фотофиксации нарушений скоростного режима выявили, что примерно 80% наложенных штрафов нарушители платят даже в первую неделю – то есть они признают свою вину.

Что ожидают от законопроекта

По предварительным расчетам МВД, благодаря новому законопроекту о правилах дорожного движения случаи травм и смертности на дорогах должны уменьшиться примерно на 10 – 15%.

Владимир Мартыненко сообщил, что если предусмотренные законопроектом нормы будут недостаточно эффективны, то есть возможности корректировки моментов, которые не будут обеспечивать безопасность на дорогах в полной мере.

Обратите внимание! 16 февраля Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому ответственность за управление авто в нетрезвом состоянии будет усилена, а также выросли штрафы.