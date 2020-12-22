Это не совсем корректно, – Разумков о назначении Витренко без консультаций с Радой
Консультаций с Радой относительно назначения Юрия Витренко на должность исполняющего обязанности министра энергетики не было. Спикер Рады назвал это некорректным.
Когда человека в обход парламента назначают на должность главы министерства, это не добавит эффективности сотрудничеству. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Насколько мне известно, консультаций по этому поводу (назначение Витренко – 24 канал) премьер-министр с Радой не проводил, и я думаю, что это не совсем корректно. Это не насчет Витренко. Даже если бы я голосовал и кандидатура не набрала достаточного количества голосов, моя риторика осталась бы такой же,
- подчеркнул спикер.
Разумков добавил, что ранее парламент одобрил законопроект, предусматривающий, что премьер после назначения исполняющего обязанности министра должен внести его кандидатуру на рассмотрение в Раду. Сделать это чиновник может в течение 30 дней. Если же этого не произойдет, парламент может рассматривать нового министра. Правда, назначенный правительством глава таки может оставаться на должности еще долго, но не будет иметь права участвовать в голосованиях Кабмина.
Назначение Витренко: что известно
- Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря. Такое решение приняло правительство.
- Однако 17 декабря Рада провалила голосование за назначение Витренко. Его кандидатуру поддержали лишь 118 нардепов из 226 необходимых.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждал, что Витренко попытаются назначить повторно в 2021 году, ведь альтернативы пока нет.
Кто такой Юрий Витренко?
Витренко – экономист и финансист. Мужчина известен работой в "Нафтогазе", работал на предприятии в течение 18 лет. Он находился на разных должностях, в частности, был исполнительным директором. Однако 17 июля Витренко уволился из Нафтогаза из-за того, что в компании сократили его должность.
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