Консультаций с Радой относительно назначения Юрия Витренко на должность исполняющего обязанности министра энергетики не было. Спикер Рады назвал это некорректным.

Когда человека в обход парламента назначают на должность главы министерства, это не добавит эффективности сотрудничеству. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Насколько мне известно, консультаций по этому поводу (назначение Витренко – 24 канал) премьер-министр с Радой не проводил, и я думаю, что это не совсем корректно. Это не насчет Витренко. Даже если бы я голосовал и кандидатура не набрала достаточного количества голосов, моя риторика осталась бы такой же,

- подчеркнул спикер.

Разумков добавил, что ранее парламент одобрил законопроект, предусматривающий, что премьер после назначения исполняющего обязанности министра должен внести его кандидатуру на рассмотрение в Раду. Сделать это чиновник может в течение 30 дней. Если же этого не произойдет, парламент может рассматривать нового министра. Правда, назначенный правительством глава таки может оставаться на должности еще долго, но не будет иметь права участвовать в голосованиях Кабмина.

Назначение Витренко: что известно

Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря. Такое решение приняло правительство.

Однако 17 декабря Рада провалила голосование за назначение Витренко. Его кандидатуру поддержали лишь 118 нардепов из 226 необходимых.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждал, что Витренко попытаются назначить повторно в 2021 году, ведь альтернативы пока нет.