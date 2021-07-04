Неизвестный застрелил мужчину в ресторане в центре Запорожья и убежал

В центре Запорожья произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь в ресторане "Аристократ". Один человек погиб, другой – в больнице.

Трагический инцидент произошел в ночь на 4 июля. Туда сразу прибыли правоохранители, они разыскивают стрелка. Открыли уголовное производство.

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Что сообщила полиция

Как пишет УП, погибшим является мужчина 1991 года рождения. Другой пострадавший получил огнестрельные ранения, за его жизнь борются медики. Злоумышленник мог стрелять из травматического пистолета.

Очевидцы опубликовали в сети жуткое видео с места происшествия. На нем видно, что на полу ресторана недалеко от столиков лежит тело человека.

Стрельба в центре Запорожья: смотрите видео (осторожно, 18+!)

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