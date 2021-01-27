Одесская областная государственная администрация обязывала 2 местные общины демонтировать памятники Ленину. Последний из них уже снесли неизвестные ночью.

Источник: Sternenko

Это был последний в Украине памятник красном оккупанту Ленину, за исключением оккупированных территорий и музеев или заводов.

Внимание Один из последних: в Одесской области демонтировали памятник Ленину – видео

Он прятался в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области. Перед тем монумент снесли в селе Калчева Болградского района.

Ничто не остановит декоммунизацию, время которой пришло,

– написал активист Стерненко.



Последний Ленин "упал" / Фото из телеграмма Стерненко

Интересно, что рядом, в селе Холмске Арцизского района обнаружили бюст коммунистического идеолога Карла Маркса. Местные жители после закона о декоммунизации стали называть его болгарским поэтом Христом Ботевым. Его пока не демонтировали, однако – повредили.



Марксу отрезали нос / Фото с телеграмма Стерненко

Заметим, что в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики".

Что предусматривает этот закон

На всей территории страны запрещено "производить, распространять, а также публично использовать символику коммунистического режима".

Нарушение закона карается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Первый памятник советскому вождю Владимиру Ленину в Украине повалили 8 декабря 2013 года в Киеве в период Майдана. Это и привело к волне сносов памятников Ленину на Украине по всей Украине.

Больше о том, как валили памятники Ленину в городах Украины, – читайте по ссылке.