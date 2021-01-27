Неизвестные снесли последний в Украине памятник Ленину: фото
Одесская областная государственная администрация обязывала 2 местные общины демонтировать памятники Ленину. Последний из них уже снесли неизвестные ночью.
Источник: Sternenko
Это был последний в Украине памятник красном оккупанту Ленину, за исключением оккупированных территорий и музеев или заводов.
Внимание Один из последних: в Одесской области демонтировали памятник Ленину – видео
Он прятался в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области. Перед тем монумент снесли в селе Калчева Болградского района.
Ничто не остановит декоммунизацию, время которой пришло,
– написал активист Стерненко.
Последний Ленин "упал" / Фото из телеграмма Стерненко
Интересно, что рядом, в селе Холмске Арцизского района обнаружили бюст коммунистического идеолога Карла Маркса. Местные жители после закона о декоммунизации стали называть его болгарским поэтом Христом Ботевым. Его пока не демонтировали, однако – повредили.
Марксу отрезали нос / Фото с телеграмма Стерненко
Что предусматривает этот закон
- На всей территории страны запрещено "производить, распространять, а также публично использовать символику коммунистического режима".
- Нарушение закона карается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Первый памятник советскому вождю Владимиру Ленину в Украине повалили 8 декабря 2013 года в Киеве в период Майдана. Это и привело к волне сносов памятников Ленину на Украине по всей Украине.
Больше о том, как валили памятники Ленину в городах Украины, – читайте по ссылке.
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