В Ровно неизвестные напали на офис партии "Европейская солидарность". В ячейке считают, что это связано с борьбой против незаконных достроек.

Сообщение про уничтоженный офис поступило в полицию 23 января в 12:20 от народного депутата Украины. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

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Неизвестные с помощью камня разбили оконное стекло помещения общественной приемной. Никаких других противоправных действий не зафиксировано.

Неизвестные напали на офис "Европейской солидарности" / Фото Нацполиции

Неизвестные разбили оконное стекло / Фото Нацполиции

Полиция сейчас пытается установить причастных к совершенному уголовному проступку. Кроме этого, правоохранители начали досудебное расследование по факту хулиганства.

Офис уничтожили с помощью камня / Фото Нацполиции

Реакция партии "Европейской солидарности""

Ровенский центр партии "Европейская солидарность" связывает это с незаконными пристройками.

"Последние 2 дня напряженная ситуация с демонтажем незаконно возведенной достройки на одной из центральных улиц города. Депутаты Горсовета от "Европейской солидарности" не стояли в стороне от этого беспредела и активно приобщились к тому, чтобы достройка, которая сделана без каких-либо разрешений и документов была демонтирована", – сказали в партии.