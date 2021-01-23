Неизвестные напали на офис "Европейской солидарности" в Ровно: фото
В Ровно неизвестные напали на офис партии "Европейская солидарность". В ячейке считают, что это связано с борьбой против незаконных достроек.
Сообщение про уничтоженный офис поступило в полицию 23 января в 12:20 от народного депутата Украины. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.
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Неизвестные с помощью камня разбили оконное стекло помещения общественной приемной. Никаких других противоправных действий не зафиксировано.
Неизвестные напали на офис "Европейской солидарности" / Фото Нацполиции
Неизвестные разбили оконное стекло / Фото Нацполиции
Полиция сейчас пытается установить причастных к совершенному уголовному проступку. Кроме этого, правоохранители начали досудебное расследование по факту хулиганства.
Офис уничтожили с помощью камня / Фото Нацполиции
Реакция партии "Европейской солидарности""
Ровенский центр партии "Европейская солидарность" связывает это с незаконными пристройками.
"Последние 2 дня напряженная ситуация с демонтажем незаконно возведенной достройки на одной из центральных улиц города. Депутаты Горсовета от "Европейской солидарности" не стояли в стороне от этого беспредела и активно приобщились к тому, чтобы достройка, которая сделана без каких-либо разрешений и документов была демонтирована", – сказали в партии.
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