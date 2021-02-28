Неизвестные открыли огонь в ресторане и обстреляли Gelandewagen бизнесмена в Днепре: фото, видео
В Днепре группа неизвестных ворвалась в ресторан "Тиница" на Высоковольтной и отрыли там стрельбу. После этого еще вышли во двор и обстреляли Mercedes Gelandewagen, принадлежащий президенту агрокорпорации "Степная" Артуру Рысину.
Источник:"Информатор"
Инцидент произошел ночью на 28 февраля – примерно в полночь. Нападавших было по меньшей мере 10 человек. После содеянного они скрылись с места происшествия.
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- Злоумышленники подъехали к ресторану на нескольких автомобилях.
- Затем ворвались внутрь и открыли там огонь из травматического оружия.
- Далее вышли на улицу, обстреляли Mercedes Gelandewagen, прокололи 3 колеса и скрылись.
- Предварительно, никто не пострадал, в том числе предприниматель и его жена.
- Об обстоятельствах и причинах таких событий пока информации нет.
В Днепре в ресторане "Тиница" произошла стрельба: пострадал Gelandewagen местного бизнесмена Рысина / Фото издания "Информатор"
Полиция объявила план "Перехват"
- На место вызвали полицию и следственно-оперативную группу.
- В то же время правоохранители в городе объявили план "Перехват". В его рамках разыскали и задержали 10 человек, которые могут быть причастными к преступлению.
- Сейчас предполагаемые стрелки находятся в отделении полиции. Правоохранители выясняют все подробности.
Смотрите видео стрельбы в ресторане "Тиница" в Днепре
Где произошла стрельба в Днепре / Карта
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