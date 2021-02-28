В Днепре группа неизвестных ворвалась в ресторан "Тиница" на Высоковольтной и отрыли там стрельбу. После этого еще вышли во двор и обстреляли Mercedes Gelandewagen, принадлежащий президенту агрокорпорации "Степная" Артуру Рысину.

Инцидент произошел ночью на 28 февраля – примерно в полночь. Нападавших было по меньшей мере 10 человек. После содеянного они скрылись с места происшествия. Кстати В Киеве на улице Ямской стреляли из автобуса: там был митинг против застройки Подробнее Злоумышленники подъехали к ресторану на нескольких автомобилях.

Затем ворвались внутрь и открыли там огонь из травматического оружия.

Далее вышли на улицу, обстреляли Mercedes Gelandewagen, прокололи 3 колеса и скрылись.

Предварительно, никто не пострадал, в том числе предприниматель и его жена.

Об обстоятельствах и причинах таких событий пока информации нет. В Днепре в ресторане "Тиница" произошла стрельба: пострадал Gelandewagen местного бизнесмена Рысина / Фото издания "Информатор" Полиция объявила план "Перехват" На место вызвали полицию и следственно-оперативную группу.

В то же время правоохранители в городе объявили план "Перехват". В его рамках разыскали и задержали 10 человек, которые могут быть причастными к преступлению.

Сейчас предполагаемые стрелки находятся в отделении полиции. Правоохранители выясняют все подробности. Заметим! Пока официальных комментариев по инциденту полиция не предоставляет. Журналисты 24 канала пытаются связаться с правоохранителями. Как только нам что-то будет известно – эта информация обязательно появится на сайте 24 канала. Смотрите видео стрельбы в ресторане "Тиница" в Днепре Обратите внимание! Еще одна громкая стрельба недавно произошла в Харькове, но здесь все завершилось летально. По данным СМИ, нападение совершил местный ювелир Александр Чепурных. Он в людном месте возле супермаркета выстрелил в голову 40-летнему Борису Б. Предварительная причина конфликта между жертвой и злоумышленником – денежный долг. Предполагаемого стрелка уже задержали. Где произошла стрельба в Днепре / Карта