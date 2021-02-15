Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что ему неизвестно о проведении каких-либо следственных действий в отношении пророссийского телеканала "НАШ". Он отметил, что претензии Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в СМИ в совсем другой "плоскости принятия решений".

Что сказал Ткаченко

По словам министра, Национальный совет может действовать исключительно в соответствии с законом и по решению суда. Руководствоваться доступной информацией и налагать санкции может только СНБО.

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Я бы к механизму санкций в отношении СМИ относился осторожно. В крайних случаях, как, безусловно, с медведчуковскими каналами, это оправдано, и юридически, и с точки зрения защиты национальных интересов, и политически,

– отметил Ткаченко.

Однако он подчеркнул, что в дальнейшем этот механизм должен "применяться точечно". В частности, при наличии доказательств такого рода деятельности, на которые ссылаются правоохранительные органы.

Министр также обратил внимание на малое количество рекламы на медведчуковских каналах. Это, по его словам, означает, что СМИ работали не для заработка, а исключительно как политический инструмент.

"На основных каналах заполняемость рекламы более 80%, на этих – самая низкая по стране – 1,5%. То есть речь шла вообще не о деньгах и не о заработке. "112 Украина", NewsOne и ZIK – конкретный инструмент политических операций на территории Украины", – пояснил Ткаченко.

Обратите внимание! 2 февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Они принадлежат соратнику пророссийского Виктора Медведчука – Тарасу Козаку. В тот же день каналы прекратили свое вещание. Больше о блокировании российских СМИ – читайте здесь.

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