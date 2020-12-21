В Симферополе, являющемся столицей АР Крым, который и так страдает от нехватки воды, произошла авария на водопроводе. В результате жители 10 улиц города совсем остались без воды.

Об очередной аварии на водопроводе в Крыму сообщает издание "Крым.Реалии".

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Авария на водопроводе:

на 6 улицах подачу воды уже должны были бы восстановить, но пока о восстановлении водоснабжения не сообщали,

еще на 4 улицах пока о восстановлении воды не говорится.

К слову, оккупанты в последнее время все чаще стали использовать историю с "авариями на водопроводах", преимущественно в Симферополе.

Таким образом местным объясняют, почему некоторые улицы остаются без воды порой на несколько суток. В целом подачу воды ограничивают уже 4 месяца.

Сами же оккупанты бьют тревогу: после перекрытия Северо-крымского канала запасов воды хватит даже не до конца 2020 года.

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