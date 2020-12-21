Проблема воды в Крыму усугубляется: в Симферополе авария на водопроводе
В Симферополе, являющемся столицей АР Крым, который и так страдает от нехватки воды, произошла авария на водопроводе. В результате жители 10 улиц города совсем остались без воды.
Об очередной аварии на водопроводе в Крыму сообщает издание "Крым.Реалии".
Интересно Вода в Крыму – главный рычаг влияния на Россию, можем менять на пленных, – Сенцов
Авария на водопроводе:
- на 6 улицах подачу воды уже должны были бы восстановить, но пока о восстановлении водоснабжения не сообщали,
- еще на 4 улицах пока о восстановлении воды не говорится.
К слову, оккупанты в последнее время все чаще стали использовать историю с "авариями на водопроводах", преимущественно в Симферополе.
Таким образом местным объясняют, почему некоторые улицы остаются без воды порой на несколько суток. В целом подачу воды ограничивают уже 4 месяца.
Сами же оккупанты бьют тревогу: после перекрытия Северо-крымского канала запасов воды хватит даже не до конца 2020 года.
Поделиться новостью