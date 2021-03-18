За недостачу воды в Крыму должен отвечать оккупант. Поэтому Леонид Кравчук отрицает возможность подачи воды на полуостров, хотя такую вероятность допускал. Кстати, в дальнейшем проблема может только обостряться.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе отметил, что Россия хочет превратить оккупированный Крым на военную базу.

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Кравчук отметил, что Украина не будет поставлять воду.

Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия,

– добавил чиновник.

Проблема воды в Крыму будет обостряться

Кравчук убежден, что этот вопрос будет обостряться. Кроме того, он не исключил вероятность, что Россия атаками будет пытаться получить воду от Украины.

"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь – эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой", – отметил политик.

По словам Кравчука, это может быть одной из причин агрессивных шагов России. Однако глава делегации отметил, что заставить таким образом Украину поставлять воду не получится.

Обратите внимание! Еще в августе 2020 года Кравчук предполагал, что Украина может возобновить подачу воды в Крым, если будет гуманитарная катастрофа. В то же время он утверждал, что промышленные предприятия агрессора воды ни в коем случае не получат.

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