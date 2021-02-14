Через складні погодні умови в Україні продовжують обмежувати рух на автомобільних дорогах. Мовиться не лише про вантажівки, а і про решту транспортних засобів. Причина таких заходів – забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки, а також сильні пориви вітру й утворення переметів.

По состоянию на 22:00 13 февраля ограничения движения распространялось на 5 областей. Если сравнивать с данными по состоянию на день , к проблемным добавили еще 1 область - Одессе.

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В каких областях действуют ограничения движения

Для тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта (с целью обеспечения работы снегоуборочной техники)

Волынская - на автодорогах Т-18-02 Маюничи - Шклинь (участок Торчин - Шклинь), Т-03-02 Пища - Козин (участок Владимир-Волынский - Павловка) и Т-03-05 Нововолынск - Михайловка (участок Павловка - Михайловка) .

Ивано-Франковская - на автодорогах Р-24 Татаров - Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка) и Р-20 Снятин - Тязив (участок Снятин - Городенка).

Винницкая - на автодорогах М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (участок Жмеринка - Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище - Турбов - Сквира (участок Турбов - Погребище), Т-02-12 Винница - Шпиков - Комаргород (участок Тывров - Шпиков).

Для других видов транспорта (за сильного ветра и заносов)

Винницкая - на всех автодорогах общего пользования продолжаются ограничения движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта.

Ровенская - на автодорогах государственного значения продолжаются ограничения движения всех транспортных средств, кроме специализированной техники.

Хмельницкая - на всех автодорогах общего пользования продолжаются ограничения движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта.

Ликвидация последствий непогоды: итоги работы спасателей

Всего с начала непогоды подразделения освободили из снежных заносов более 2100 единиц транспортных средств.

В частности, 64 кареты скорой медицинской помощи и 54 автобуса.

Также спасатели оказали помощь более 4 тысяч человек.

От ДСНС привлекали 2000 человек и 600 единиц техники.

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