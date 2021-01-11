Недостоверные сведения в отчетах, – НАПК о прекращении госфинансирования "Голоса"
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объяснили, почему перекрыли государственное финансирование партии "Голос". Причиной стали якобы недостоверные сведения в отчетах.
Финансирование двух партий, в частности, "Голоса" и "Батькивщины", прекратили до устранения нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
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О каких недостоверных сведениях идет речь
В НАПК уверяют, что "Голос" оформил несколько договоров с предпринимателями на сумму около 1,1 миллиона гривен. Говорилось об услугах, которые документально не подтверждены. Например, медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования и тому подобное.
Что говорит НАПК относительно "политического давления"
Заместитель главы агентства Иван Пресняков утверждает, что обвинения в политическом давлении не имеют никаких оснований. Поэтому в НАПК надеются, что вскоре партия предоставит отчет, который будет основанием для возобновления госфинансирования.
Что этому предшествовало
- Глава "Голоса" Кира Рудык заявила, что НАПК заблокировало госфинансирование партии.
- Политик назвала такой шаг безосновательным политическим давлением. Рудык отметила, что политсила не является олигархическим проектом, поэтому нуждается в госфинансировании, чтобы оставаться независимой.
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