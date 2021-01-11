В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объяснили, почему перекрыли государственное финансирование партии "Голос". Причиной стали якобы недостоверные сведения в отчетах.

Финансирование двух партий, в частности, "Голоса" и "Батькивщины", прекратили до устранения нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

К теме Партия "Голос" осталась без госфинансирования из-за НАПК, – Рудык

О каких недостоверных сведениях идет речь

В НАПК уверяют, что "Голос" оформил несколько договоров с предпринимателями на сумму около 1,1 миллиона гривен. Говорилось об услугах, которые документально не подтверждены. Например, медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования и тому подобное.

Что говорит НАПК относительно "политического давления"

Заместитель главы агентства Иван Пресняков утверждает, что обвинения в политическом давлении не имеют никаких оснований. Поэтому в НАПК надеются, что вскоре партия предоставит отчет, который будет основанием для возобновления госфинансирования.

Что этому предшествовало

Глава "Голоса" Кира Рудык заявила, что НАПК заблокировало госфинансирование партии.

Политик назвала такой шаг безосновательным политическим давлением. Рудык отметила, что политсила не является олигархическим проектом, поэтому нуждается в госфинансировании, чтобы оставаться независимой.

Обратите внимание! Госфинансирование партий предусмотрено законом "О политических партиях в Украине". В 2020 году НАПК установило, что деньги будут получать "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос".