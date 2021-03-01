Недостаток судей – "главная проблема" правосудие: чего не хочет понимать Зеленский
Свое выступление на форуме "Украина 30. Правосудие" президент Зеленский начал заявлением о том, что Украине катастрофически не хватает судей. Именно от этого, по мнению президента, страдают граждане. Далее читайте на украинском.
Источник:фейсбук Галины Чижик
Зеленський так і не зрозумів основну проблему судів?
Не від несправедливих рішень, не від свавілля і безкарності негідників в мантіях, а від того, що цих вурдалак, вибачте, недостатньо.
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"В цьому контексті важливо відновити роботу Вищої кваліфкомісії суддів і удосконалити процедуру добору кандидатів до Вищої ради правосуддя," – заявляє президент.
Якраз завтра Рада планує проголосувати в першому читанні законопроєкт № 3711д. Цей законопроєкт передбачає відновлення роботи ВККС під повним контролем нереформованої Вищої ради правосуддя.
Сформована за такими правилами ВККС дуже швидко зможе набрати ще тисячу-дві негідників, а Зеленський зможе прозвітувати про успішну судову реформу вже в 2021 році.
Дуже шкода, що президент досі не зрозумів, що проблема не у відсутності суддів, а у відсутності справедливості. Навіть мільйон нових суддів, обраних негідниками з ВККС і ВРП, ситуації не змінить.
Справжня судова реформа неможлива без якісного оновлення ВККС і ВРП, і це наше першочергове завдання.
В України є унікальний досвід залучення фахівців від громадськості та міжнародних експертів до відбору суддів, і застосування цього досвіду до реформи органів судової влади – це рецепт нашого успіху.
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Саме так мав би починатися виступ президента на форумі "Україна 30. Правосуддя", якби президент хотів справжньої реформи і слухав своє суспільство.
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