В поселке Травневое, недалеко от Харькова, полицейские остановили Tesla за якобы превышение скорости, но правоохранители не смогли найти кому выписывать штраф. Машина ехала на автопилоте, и со слов владельца, который был на заднем сиденье, автомобиль не запрограммирован на нарушение правил.

Полицейские немного растерялись в такой ситуации, но все-таки попытались найти виновного. Курьезное видео выложил YouTube-блогер Роман Алексенко.

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В поисках виновного

Сначала правоохранитель хотел привлечь к ответственности пассажира-владельца авто, но Алексенко не был за рулем. Тогда представитель закона попробовал другой подход – якобы это блогер неправильно запрограммировал Tesla, но Алексенко объяснил, что эту машину невозможно заставить нарушать правила дорожного движения – она работает автоматически. Параметры скорости задает Google maps, а также автопилот нельзя настроить ехать больше разрешенной скорости.



Разговор блогера с копами / Скриншот с YouTube-канала ORJEUNESSE

Когда этот вариант не прошел, коп начал доказывать, что все равно машина нарушила режим скорости и кто-то за это должен отвечать.

В итоге стороны конфликта поспорили относительно правил дорожного движения и разрешенной скорости на этом участке.