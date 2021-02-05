Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива снова попал в скандал прямо в помещении Верховной Рады. На этот раз он не поладил с журналистом Bihus.info, с которым вступил в перепалку из-за неудобных вопросов. А самого Дениса Бигуса Кива назвал "гомосексуалистом и пи****сом".

Попытки журналиста Даниила Мокрика задать несколько вопросов в рамках своего расследования Илье Киве завершилась бурной реакцией последнего.

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Кива не жалел бранных слов в адрес журналистов

Все доказательства и справки от СБУ политик предложил "засунуть ему в ж*пу" сначала самому Мокрику. Впоследствии уже досталось и руководителю Bihus.info Денису Бигусу.

Я знаю, что ваш руководитель пи***ас и гомосексуалист... Вы являетесь пособником пи***аса. Вы занимаетесь дешевым пи***жем и провокациями,

– не обращал внимания на достаточное количество очевидцев.

Журналист, несмотря на очевидно плохое настроение депутата, все-таки пытался получить ответ на свои вопросы. Мокрик отметил, что Кива получает зарплату из денег налогоплательщиков, однако этот аргумент на представителя ОПЗЖ не подействовал. Политик пошел в контратаку и посоветовал Бигусу заплатить "налоги за все украденные деньги".

Смотрите видео перепалки Кивы с журналистом/ Видео PavlovskyNews/ Внимание! На видео нецензурная лексика, 18+

Как прокомментировал инцидент Даниил Мокрик

На скандальные события в Раде заметкой в фейсбуке отреагировал и сам участник – Даниил Мокрик. Журналист не сообщил, по какому расследованию были вопросы Киве, однако отметил, что оно выйдет в скором времени.

Такое быдляцкое общение нардепа и с журналистом, и просто с налогоплательщиком, за деньги которого Кива поддерживает свою жизнедеятельность, – это трэш. То, что ОПЗЖ провело в Раду и держит у себя такое – это лицо ОПЗЖ. Главное лицо,

– считает Мокрик.

Кива в стенах парламента выдает больше ругани, чем осмысленных предложений, считает журналист. А больше всего возмущает то, что по поводу такого позорного поведения молчат профильные комитеты парламента – по депутатской этике и свободе слова.