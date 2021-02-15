Самый высокий небоскреб мира Бурдж-Халифа подсветили цветами украинского флага
Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. По этому случаю самый высокий небоскреб мира подсветили цветами украинского флага.
Источник:Фейсбук Владимира Зеленского
Бурдж-Халифа, что в Дубае, в последний день официального визита Зеленского, подсветили сине-желтыми цветами. Соответствующее фото Зеленский обнародовал на своей фейсбук-странице.
Важно Визит в ОАЭ: Зеленский подписал договоры более чем на 3 миллиарда долларов
Сине-желтый небоскреб Бурдж-Халифа
Фото из Дубая, где четко виден освещенный небоскреб, Зеленский лаконично подписал эмодзи: флаг Украины + флаг ОАЭ = сотрудничество.
Визит Зеленского в ОАЭ: главное
- Чета Зеленских прибыла с первым официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты 13 февраля.
- Кроме них, в ОАЭ находятся глава ОП Андрей Ермак, министр МВД Арсен Аваков, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов и министр аграрной политики Роман Лещенко.
- За два дня встреч делегация подписала ряд важных меморандумов и контрактов. Общая их сумма составляет не менее 3 миллиардов долларов.
- Кроме прочего, Украина и ОАЭ подписали меморандум о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.
- Владимир Зеленский во время визита в "Масдар-Сити" подробно ознакомился с инновационным проектом и заинтересовался идеей городов без авто.
- А еще Украина заключила соглашение с военными фирмами Эмиратов. Речь идет о соглашении между Укроборонпромом и фирмами Tawazun Economic Council и EDGE Group.
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