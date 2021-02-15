Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. По этому случаю самый высокий небоскреб мира подсветили цветами украинского флага.

Бурдж-Халифа, что в Дубае, в последний день официального визита Зеленского, подсветили сине-желтыми цветами. Соответствующее фото Зеленский обнародовал на своей фейсбук-странице. Важно Визит в ОАЭ: Зеленский подписал договоры более чем на 3 миллиарда долларов Сине-желтый небоскреб Бурдж-Халифа Фото из Дубая, где четко виден освещенный небоскреб, Зеленский лаконично подписал эмодзи: флаг Украины + флаг ОАЭ = сотрудничество. Обратите внимание! Бурдж-Халифа подсвечивают цветами украинского флага уже второй раз. В День Независимости Украины 24 августа 2020 года самое высокое сооружение в мире подсветили синим и желтым цветами. Тогда это было впервые. Визит Зеленского в ОАЭ: главное Чета Зеленских прибыла с первым официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты 13 февраля.

Кроме них, в ОАЭ находятся глава ОП Андрей Ермак, министр МВД Арсен Аваков, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов и министр аграрной политики Роман Лещенко.

За два дня встреч делегация подписала ряд важных меморандумов и контрактов. Общая их сумма составляет не менее 3 миллиардов долларов.

Кроме прочего, Украина и ОАЭ подписали меморандум о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.

Владимир Зеленский во время визита в "Масдар-Сити" подробно ознакомился с инновационным проектом и заинтересовался идеей городов без авто.

А еще Украина заключила соглашение с военными фирмами Эмиратов. Речь идет о соглашении между Укроборонпромом и фирмами Tawazun Economic Council и EDGE Group.