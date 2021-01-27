Неподалеку от Ялты во вторник, 26 января, произошел взрыв на электроподстанции. В результате инцидента целый город остался без света. Кроме того, ялтинцы увидели действительно жуткое зрелище: в темном небе вдруг вспыхнуло пламя.

Источник: ютуб-канал "Жизнь на море" Взрыв произошел в поселке Массандра. Актуально Оккупанты продали винзавод "Коктебель" в Крыму: кому и за сколько Детали инцидента Через несколько мгновений после взрыва в Массандре без электроэнергии остались жители Ялты.

В некоторых районах города свет появился уже через 10 минут. На некоторых территориях электроснабжение удалось восстановить в течение часа.

В результате инцидента на электроподстанции жертв или пострадавших, к счастью, нет.

В сети люди делятся своими эмоциями от пережитого. Ялтинцы рассказывают, что перед вспышкой на небе ощущали вибрацию.

Официальная версия происшествия – короткое замыкание, которое не вызвало пожар.

Однако очевидцы сомневаются в этом объяснении местных спасателей. Свое недоверие люди аргументируют тем, что пламя было видно даже в Симферополе. Два города разделяют более 80 километров.

Кроме того, в сети рассказали, что сразу после взрыва пожар вроде все-таки вспыхнул: в лесу вблизи электроподстанции. Мощный взрыв погрузил Ялту в темноту: смотрите видео