Небо в огне: мощный взрыв погрузил Ялту во тьму – эпическое видео
Неподалеку от Ялты во вторник, 26 января, произошел взрыв на электроподстанции. В результате инцидента целый город остался без света. Кроме того, ялтинцы увидели действительно жуткое зрелище: в темном небе вдруг вспыхнуло пламя.
Источник: ютуб-канал "Жизнь на море"
Взрыв произошел в поселке Массандра.
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Детали инцидента
- Через несколько мгновений после взрыва в Массандре без электроэнергии остались жители Ялты.
- В некоторых районах города свет появился уже через 10 минут. На некоторых территориях электроснабжение удалось восстановить в течение часа.
- В результате инцидента на электроподстанции жертв или пострадавших, к счастью, нет.
- В сети люди делятся своими эмоциями от пережитого. Ялтинцы рассказывают, что перед вспышкой на небе ощущали вибрацию.
- Официальная версия происшествия – короткое замыкание, которое не вызвало пожар.
- Однако очевидцы сомневаются в этом объяснении местных спасателей. Свое недоверие люди аргументируют тем, что пламя было видно даже в Симферополе. Два города разделяют более 80 километров.
- Кроме того, в сети рассказали, что сразу после взрыва пожар вроде все-таки вспыхнул: в лесу вблизи электроподстанции.
Мощный взрыв погрузил Ялту в темноту: смотрите видео
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