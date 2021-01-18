В небе над Запорожьем появился загадочный "солнечный столб": фантастические кадры
В небе над Запорожьем утром в понедельник, 18 января, люди увидели уникальное атмосферное явление – "солнечный столб". Он формируется благодаря кристаллам льда.
Они отражают солнечный свет и создают действительно фантастическое зрелище. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал фотограф Алексей Толмачев.
Актуально Сахару неожиданно засыпало снегом: фото аномалии
Он отметил, что увидеть "солнечный столб" можно только во время рассвета или заката.
Солнечный столб над Запорожьем / Фото Алексея Толмачева
В комментариях под постом жители разных областей рассказали, что тоже видели 18 января "солнечные столбы". Правда, они были не столь яркие и масштабные.
Фотографии очень понравились пользователям сети. Они оставили много положительных отзывов. Предлагаем посмотреть самые яркие:
- "Фантастическое зрелище. Невероятно красиво. Будто попала в сказку";
- "Эпически выглядит! Теперь хочется каждое утро просыпаться еще до рассвета. Вдруг повезет увидеть такое чудо";
- "Небо, как золотом посыпали!".
- "Такая красота вдохновляет".
Поделиться новостью