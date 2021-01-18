В небе над Запорожьем утром в понедельник, 18 января, люди увидели уникальное атмосферное явление – "солнечный столб". Он формируется благодаря кристаллам льда.

Они отражают солнечный свет и создают действительно фантастическое зрелище. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал фотограф Алексей Толмачев.

Актуально Сахару неожиданно засыпало снегом: фото аномалии

Он отметил, что увидеть "солнечный столб" можно только во время рассвета или заката.

Солнечный столб над Запорожьем / Фото Алексея Толмачева

В комментариях под постом жители разных областей рассказали, что тоже видели 18 января "солнечные столбы". Правда, они были не столь яркие и масштабные.

Фотографии очень понравились пользователям сети. Они оставили много положительных отзывов. Предлагаем посмотреть самые яркие: