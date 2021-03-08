Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заметила, что сначала работа в ОПУ была очень сложной. Причина – тогдашний руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, который ограничивал общение с журналистами.

Об этом Юлия Мендель сообщила в интервью Олеси Бацман. Мендель заметила, что Богдану она не понравилась с самого начала.

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Богдан крутил носом, – Мендель

Был один человек, который был против меня – это Андрей Богдан. Я ему не нравилась, это было очевидно. Ему не нравились ответы, он крутил носом. Не зашла я ему,

– сказала Мендель.

Впоследствии проблемы в работе с тогдашним главой ОПУ продолжились. Пресс-секретарь Зеленского подчеркнула, что не могла использовать все свои инструменты и коммуницировать с журналистами.

Ситуация улучшилась, когда Богдана сменил Ермак

Андрей Богдан относился к журналистам так, будто они не нужны. Он ставил очень много банов на общение с журналистами,

– объяснила Мендель.

Ситуация значительно улучшилась, когда Богдана заменил Андрей Ермак. Тогда работа наладилась.

Обратите внимание! Андрей Богдан был назначен председателем Офиса Президента в мае 2019 года. В феврале 2020 года должность покинул.