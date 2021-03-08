Не зашла я ему, – Мендель о напряженных отношениях с Богданом
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заметила, что сначала работа в ОПУ была очень сложной. Причина – тогдашний руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, который ограничивал общение с журналистами.
Источник:БАЦМАН
Об этом Юлия Мендель сообщила в интервью Олеси Бацман. Мендель заметила, что Богдану она не понравилась с самого начала.
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Богдан крутил носом, – Мендель
Был один человек, который был против меня – это Андрей Богдан. Я ему не нравилась, это было очевидно. Ему не нравились ответы, он крутил носом. Не зашла я ему,
– сказала Мендель.
Впоследствии проблемы в работе с тогдашним главой ОПУ продолжились. Пресс-секретарь Зеленского подчеркнула, что не могла использовать все свои инструменты и коммуницировать с журналистами.
Ситуация улучшилась, когда Богдана сменил Ермак
Андрей Богдан относился к журналистам так, будто они не нужны. Он ставил очень много банов на общение с журналистами,
– объяснила Мендель.
Ситуация значительно улучшилась, когда Богдана заменил Андрей Ермак. Тогда работа наладилась.
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