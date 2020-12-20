Нынешний Новый год – первый в условиях пандемии COVID-19. Праздничные локации, елки и даже ярмарки по всей стране либо отменили, либо ограничили для посещения. Впрочем, врачи советуют, несмотря на ограничительные меры, праздновать под открытым небом.

Так как риск передачи вируса на улице значительно меньше, чем в помещении. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Главная эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко отметила, что на новогодние праздники нужно встретиться с друзьями возле елки, на улице. В то же время быть в маске, соблюдать гигиену рук и минимизировать физические контакты с людьми.

По правилам COVID-19

Организаторы новогодних празднований в этом году играют по правилам коронавируса. В центре Киева создали сразу с десяток разнообразных новогодних локаций. Впрочем, с соблюдением правил безопасности – там будут следить за масочным режимом и соблюдением социальной дистанции.

Была задача – распылить ярмарку по разным местам. Наш новогодний маршрут достигает 4 километров по всей территории. Мы уменьшили количество домиков (магазинчиков – 24 канал). Также не будет концертов,

– рассказал организатор новогодних празднований в Киеве Игорь Добруцкий.

Без традиционных концертов

Кроме того, в Киеве не будет традиционных праздничных концертов. А работников фуд-кортов обеспечат:

антисептиками;

перчатками;

масками.

Поэтому организаторы заверили, что праздновать на улице будет безопасно и детям, и взрослым.

Новый год – без массовых вечеринок

Если же праздновать под открытым небом не планируете, необходимо избегать больших вечеринок в закрытом помещении. Там, как объяснили инфекционисты, вероятность подхватить недуг – самая высокая.



Новый год без массовых празднований / Фото Unsplash

Поэтому лучше отпраздновать Новый год и Рождество дома, в ограниченном кругу людей. В то же время не забывать проветривать помещение каждые полчаса. Так как свежий воздух минимизирует распространение коронавируса.

Впрочем любые карантинные ограничения не смогут полностью уберечь от возможного инфицирования, если вы сами не будете придерживаться правил. Поэтому врачи советуют обязательно запастись масками на праздники и носить их вне новогоднего или рождественского стола.