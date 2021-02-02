ФЛП в декабре государство выплачивало деньги, которые должны помочь предпринимателям справиться с убытками, которые нанес карантин из-за пандемии COVID-19. Говорится о помощи в 8 тысяч гривен. Однако эти деньги получили не все.

Источник: 24 канал

В интервью министр финансов Сергей Марченко отметил, что государство предоставляло ФЛП деньги с ковидного фонда. Однако использовали немного больше половины денег с тех, которые планировали.

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Всю сумму – нет. Не все зарегистрировались, но времени было достаточно. Возможно, не все коды подходили с экономической классификации,

– ответил Марченко.

"Однако, мне кажется, более 300 тысяч предпринимателей зарегистрировались и получили указанные средства", – добавил он.

Он добавил, что для МВФ принципиально, чтобы деньги из ковидного фонда использовали прозрачно. Однако самостоятельно Фонд это не будет проверять.

"Они будут задавать вопросы, на которые мы должны дать ответ. Для них важно, чтобы деньги были использованы в борьбе с коронавирусом", – подытожил Марченко.

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