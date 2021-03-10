Почти 70% населения Франции, Германии и Италии недовольны тем, как проходит процесс вакцинации в их странах. В Великобритании наоборот – более 85% одобрительно относятся к мерам иммунизации.

Кроме этого, 60% немцев, итальянцев и британцев сказали, что хотят получить вакцину, как только она станет для них доступной. Только во Франции скептиков больше, чем тех, кто хочет ее получить. Об этом свидетельствуют результаты опроса, сделанные по заказу канала Еuronews.

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Восстановление экономики США

Палата Представителей Конгресса США проголосовала за масштабную программу восстановления экономики страны от последствий пандемии. Так, выделят 1,9 триллиона долларов на поддержку страны во время коронавирус. Однако инициативу еще должен поддержать Сенат.

В России замедлили работу Twitter

Российские власти с 10 марта замедлили работу социальной сети Twitter. Официально такое решение аргументируют тем, что модераторы не удалили значительный процент запрещенного контента.

Пропаганда России в отношении вакцины

В Европейском совете обвинили Пекин и Москву в использовании вакцин для пропаганды. Там отметили, что китайское и российское правительства, по сравнению с ЕС, делают гораздо меньше прививок своим гражданам.

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