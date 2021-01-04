Не включили ни одного прокурора САП – Грищук о деле Татарова
После того, как генпрокурор Ирина Венедиктова решила сменить группу прокуроров по делу Олега Татарова, там не осталось ни одного представителя от САП.
Всего в группе 13 прокуроров, однако ни одного – от Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом Максим Грищук, исполняющий обязанности руководителя САП, заявил изданию "Бабель".
К теме Политику в борьбе с коррупцией провалили, – эксперт прокомментировал дело Татарова
Мы просили включить в него наших прокуроров. Ведь у нас есть практика общих прокурорских групп, однако нас не услышали,
– пояснил он.
Кроме этого, как подчеркнул Максим Грищук, дело Олега Татарова не может рассматривать ни один суд, кроме Высшего антикоррупционного.
Глава САП также отметил, что сейчас в этом деле органом расследования является СБУ. "Если я не ошибаюсь, 30 января истекают сроки расследования", – добавил он.
Когда и как сменили прокуроров по делу
Генпрокурор Венедиктова сменила группу прокуроров по делу Татарова вечером 1 декабря. Это произошло именно перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении.
Новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении заместителю главы Офиса Президента сообщили аж 18 декабря. Были ли такие действия генпрокурора законными – должно выяснить следствие.
Что известно о деле Татарова?Ему вменяют участие в афере с землями Нацгвардии, за которую уже задержан и дает показания главный фигурант дела – застройщик Максим Микитась.
По словам экспертов, подозрение Татарову вручили под давлением внимания СМИ и антикоррупционных активистов. Сам чиновник отвергает все обвинения во взяточничестве.
Поделиться новостью