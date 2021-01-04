После того, как генпрокурор Ирина Венедиктова решила сменить группу прокуроров по делу Олега Татарова, там не осталось ни одного представителя от САП.

Всего в группе 13 прокуроров, однако ни одного – от Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом Максим Грищук, исполняющий обязанности руководителя САП, заявил изданию "Бабель".

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Мы просили включить в него наших прокуроров. Ведь у нас есть практика общих прокурорских групп, однако нас не услышали,

– пояснил он.

Кроме этого, как подчеркнул Максим Грищук, дело Олега Татарова не может рассматривать ни один суд, кроме Высшего антикоррупционного.

Глава САП также отметил, что сейчас в этом деле органом расследования является СБУ. "Если я не ошибаюсь, 30 января истекают сроки расследования", – добавил он.

Обратите внимание! После того, как Грищук подписал подозрение Таторову, против него возбудили уголовное дело. Статья – о привлечении к ответственности заведомо невиновного лица.

Когда и как сменили прокуроров по делу

Генпрокурор Венедиктова сменила группу прокуроров по делу Татарова вечером 1 декабря. Это произошло именно перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении.

Новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении заместителю главы Офиса Президента сообщили аж 18 декабря. Были ли такие действия генпрокурора законными – должно выяснить следствие.