Пока надо сосредоточиться на реабилитации после избиения и тяжелой травмы головы. Однако затем можно приступить к политической деятельности. Об этом рассказал бывший пленник Кремля Владимир Балух.

Он также заверил, что не собирается называть себя человеком с инвалидностью, а стремится прежде всего к одному – взять на руки двухлетнего внука.

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Что рассказал Владимир Балух о своем состоянии и планах

8 сентября 2020 Балуха нашли избитым в Гидропарке в Киеве – с тяжелой травмой головы. Его прооперировали, сейчас идет восстановление. Врачи говорят, что следует оформлять инвалидность, но Владимир "еще не готов к этому".

Кроме каких-то физических недостатков, не чувствую разницы между "до" и "после". Реабилитироваться мне еще надо. Но я уже больше думаю о дальнейшей жизни, о том, чем мне зарабатывать. Пытаюсь понять, куда двигаться,

– рассказал Балух.

Одним из важных направлений бывший пленник Кремля считает политику, которая ему "очень интересна": "Есть некоторые предложения и мысли по этому поводу, но окончательных решений пока нет. Нужно время на реабилитацию, по крайней мере до лета".

Другим приоритетным направлением, и даже "моральным долгом", является создание платформы освобождения политзаключенных. Ведь украинцев в российском плену еще очень много.

Самая большая мечта – взять на руки внука

Балух ежедневно общается с родными, проживающих в Крыму. Его внуку скоро исполнится 2 года.

А я его еще ни разу не держал на руках. Вот будет радость, когда встретимся – это будет самый мощный момент. Живем в предвкушении,

– признался Балух.

Кто такой Владимир Балух? Это крымчанин, который вывесил на своем доме флаг Украины и табличку "Улица Героев Небесной Сотни".



Россияне схватили его в декабре 2016, а на чердаке дома "нашли" патроны и несколько тротиловых шашек. "Суд" в Крыму приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии.



7 сентября 2019 Балух вернулся в Украину во время обмена "35 на 35".