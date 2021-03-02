У Дніпрі "важкий" хворий із понад 90% ураженням легень хотів покінчити із собою життям. Чоловік прямо в лікарні намагався власноруч перерізати собі горло.

Чоловікові напередодні зробили операцію на дихальних шляхах. Подробиці моторошного інциденту розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко. Дивіться ще Випила 3 упаковки пігулок: у Києві патрульні врятували дівчину від самогубства Що відомо про спробу самогубства пацієнта 54 річний чоловік на COVID-19 захворів 12 лютого.

Його шпиталізували у "ковідне" відділення однієї з лікарень Дніпра.

Вірус "з’їв" 95% легеневої тканини, виник двобічний пневмоторакс.

Пацієнт був прооперований: з двох боків йому встановили плевральні дренажі.

Не витримавши страждань, пацієнт вирішив накласти на себе руки.

Діставши ніж, він намагався перерізати собі горло.

Лікарям вдалося вчасно зупинити кровотечу.

ЛОР-хірурги зашили поріз.

Наразі пацієнт у вкрай тяжкому стані. Він залишається у реанімації, на апараті ШВЛ. Хворий у Дніпрі намагався покінчити із життям: дивіться коментар лікаря Яка ситуація з коронавірусом у Дніпрі Сергій Риженко зазначив: розповів цю історію, аби наголосити: багато хворих перебувають не лише у важкому фізичному, а й морвльному стані. Станом на 1 березня у лікарні Мечникова перебуває 60 пацієнтів, 10 із них в реанімації. Темпи приросту хворих повзуть вгору, зазначив головний лікар. Підйому захворюваності COVID-19 навесні, припускає Риженко, можуть посприяти зниження імунітету після депресивні стани, дефіцит фізичних навантажень. Зазначимо. Станом на 2 березня у Дніпропетровській області зафіксували 74 061 випадок, 1 990 хворих померли, а 68 274 одужали. Дані з сайту апарату РНБО України.