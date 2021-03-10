По состоянию на 10 марта в Карпатах идет настоящая зима. Температура воздуха опустилась до -11 градусов мороза.

Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста рассказала, что на вершине горы Поп Иван Черногорский – облачно.

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По состоянию на 9:10, 10.03.2021 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -11°С, ветер юго-западный 8 – 9 метров в секунду, облачно,

– говорится в сообщении.

Что говорят спасатели

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об опасности схода лавин в Карпатах. В эпицентре опасности – высокогорье Ивано-Франковской области. Там объявили о ІІІ уровень снеголавинной опасности.

Прогнозы синоптиков

В Украину возвращаются морозы.

Ночью в восточных регионах температура воздуха опустится до -14 градусов.

Теплее всего будет на Западе. Там обещают до +6 градусов.

Обратите внимание! В Украину идут циклоны с северо-запада Европы – Jozef и Klaus,