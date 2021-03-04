Россия захватила Крым и Донбасс и продолжает убивать украинских военных. Наверное, она думала, что Украина испугается и тихо будет сидеть и смотреть, как ее государство разрывают на части.

Но на самом деле страна-оккупант сделала то, что не удавалось сделать никому за последнюю сотню лет. Такое мнение в своем "VETERANO блог" высказал Леонид Остальцев.

Полный выпуск блога Подло и позорно ворвалась в независимое государство: какова цена дружбы с Россией

Россия объединила Украину

По его словам, Россия объединила украинцев: тех, для кого Бандера – герой и тех, кто вообще не знает, кто это такой. Тех, кто считает, что Украина должна быть тоталитарным государством и тех, кто за свободу во всех ее проявлениях.

Вы объединили левых и правых. Вы сделали так, что впервые за всю историю – фанаты всех футбольных клубов бок о бок пошли защищать то, что было, есть и всегда будет для нас одним – Украину,

– отметил Остальцев.

Страна-сосед, как сказал блогер, заставили поваров, официантов, доцентов, профессоров, оперных певцов, пекарей, бизнесменов, студентов встретиться где-то в степях Донбасса в составе какой-то бригады с одним единственным желанием – наказать и добиться справедливости.

Какова цена дружбы с Россией: смотрите видео

"Благодаря вам, "братья", сегодня в моей стране, со всей ее неидеальностью, со всеми ее глупыми, иногда слабыми, иногда вообще без представителей власти, у нас появилась армия и продолжает развиваться", – отметил Остальцев.

Он добавил, что Украина сегодня – это не Украина 2014 года. Ведь сегодня тот, кто был пекарем, имеет вторую специальность – пулеметчика. А художник Юра, получивший боевой опыт в 2014 году – тренирует боевых пловцов в Одессе.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала