Православна церква України заявила про свою позицію у питані вакцинації проти коронавірусу. Духовенство каже, що не проти щеплень, адже воно не суперечить Божим Заповідям.

Що ПЦУ каже про вакцинацію

Водночас у ПЦУ наголосили, що не змушуватимуть нікого до вакцинації.

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Процедура вакцинації повинна бути добровільною та усвідомленою.

Кожна людина вільна прийняти власне зважене та відповідальне рішення, яке буде спиратися на фахові висновки та рекомендації лікарів, медиків, спеціалістів, буде враховувати стан здоров'я та інші важливі фактори,

– заявили у ПЦУ.

Там наголосили, що ця позиція відповідає загальному вченню Церкви щодо лікування – закликаючи вірних дбати про здоров'я.

"Церква спонукає всіх дослухатися до лікарів, використовувати добрі засоби лікування, однак не може ані визначати, яке саме це має бути лікування у конкретному випадку чи якими саме засобами", – підкреслили у ПЦУ.

Духовенство додало, що не може брати на себе відповідальність щодо якості та ефективності вакцинації, а також доцільності щеплення певної особи. Адже це є зона відповідальності системи охорони здоров'я та держави.

Крім того, там наголосили, що вакцинація не є питанням виключно особистим, воно "напряму стосується здоров'я всього народу".

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Головне про вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу