Решение СНБО о введении санкций в отношении новых лиц является довольно ожидаемым. Однако перед заседанием были надежды, что их применят против других должностных лиц.

Политолог Олег Саакян отметил, что во время заседания СНБО 26 февраля системно прошлись по "предателях силового блока, которые являются пособниками российской агрессии". Как он заявил, печально, что их начали лишать статусов только теперь.

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По словам Саакяна, сейчас вопрос относительно того, какими будут дальнейшие шаги СНБО, остается открытым. Он заявил, что пока украинцы видят довольно мягкие, ведь ничего жесткого и сенсационного не случилось. Однако, по мнению, политолога, нужно задавать информационную динамику.

Скорее всего, в течение этой или следующей недели мы увидим еще какие-то решения, которые возмутят информационное пространство. Иначе Банковая начнет терять повестку дня,

– предположил Саакян.

Что будет с судебной реформой в Украине

Политолог заявил, что судебная реформа требует скорейшего реформирования. По его словам, ситуация с осуждением одесского активиста Сергея Стерненко напомнила Зеленскому об этом.

"Зеленский платит за свою непродуманную кадровую политику, потому что сразу вспоминается Олег Татаров, Ирина Венедиктова, и нереформированная судебная система", – подчеркнул он.

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Как рассказал Саакян, пока не стоит ожидать радикальных решений и в отношении Александра Тупицкого. Он предположил, что его дело "зависнет", ведь пока правильного выхода из ситуации нет.

Справка. Александр Тупицкий – судья Конституционного Суда, который признал неконституционным наказание для чиновников за ложь в декларациях. В декабре 2020 года Владимир Зеленский отстранил его от должности на 2 месяца после ходатайства прокуратуры.

Новые санкции СНБО: что известно

На заседании Совета национальной безопасности и обороны 26 февраля решили применить санкции еще против 10 человек. В частности, речь идет о тех должностных лицах высшего офицерского состава, которые предали Украину.

Всех 10 человек лишили государственных наград и званий.

Санкции будут предусматривать 13 пунктов, которые вскоре обнародуют на сайте СНБО.

Подробнее о реакции политолога Олега Саакяна на санкции СНБО смотрите в видео