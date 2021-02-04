Блокировка пророссийских телеканалов, которые связаны с Виктором Медведчуком, сразу же вызвала недовольство ОПЗЖ. Партия практически осталась без доступа к эфирному вещанию, а следовательно – без влияния, что якобы может угрожать их деятельности.

Источник: 24 канал

Однако политолог Владимир Фесенко отметил, что ситуация с блокированием пророссийских телеканалов на рейтинг "Оппозиционной платформы – За жизнь" повлияет, но не сразу.

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"Не спешите хоронить ОПЗЖ, они останутся – пророссийский электорат никуда не денется. Другое дело, исключение медведчуковских каналов может постепенно уменьшить их рейтинг", – сказал Фесенко.

Справка. Согласно результатам исследований, партийный рейтинг ОПЗЖ составляет 18,9%, тогда как у "Слуги народа" – 18,6%, об этом свидетельствуют данные Социологической группы "Рейтинг".

В то же время Владимир Фесенко прокомментировал действия Дмитрия Разумкова, который не поддержал блокирование телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Политолог отметил, что Разумков не хочет быть в пророссийском лагере и не поддерживает слишком радикальных действий президента.

"Он не станет своим для пророссийского лагеря и нельзя с этим лагерем для него заигрывать. Но в ситуации, когда есть противостояние вокруг темы медведчуковских телеканалов – для него это недостаточно выгодная ситуация, он "проваливается в дыру" между двумя лагерями", – отметил Фесенко.

Владимир Фесенко о деятельности ОПЗЖ после санкций: видео

Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Указ подписал президент Украины.

Санкции также распространили и на вещатели ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые фактически контролирует Виктор Медведчук. Официальный владелец телеканалов Тарас Козак назвал санкции незаконными и заявил о цензуре.

Решение СНБО и Зеленского поддержали большинство украинских политиков.



Санкции СНБО против Тараса Козака / инфографика 24 канала