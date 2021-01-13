Теоретически каждый человек может посетить инаугурацию новоизбранного президента Джо Байдена. Церемония состоится 20 января в Вашингтоне.

Некоторым счастливчикам даже удастся попасть на прилегающую трибуну. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Obozrevatel.

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Тогда эти люди смогут запостить в фейсбук соответствующую фотографию и почувствовать гордость за свою солидность.

Таким гостям инаугурации Кулеба, несомненно, желает успеха и приветствует их стремление улучшить собственную самооценку.

Но не нужно создавать миф о том, что если на инаугурацию не пригласили президента, премьер-министра или министра иностранных дел – это какой-то политический сигнал,

– заявил Кулеба.

Глава МИД также отметил, что следить нужно не за самой инаугурацией, а за тем, что будет потом, как будут развиваться отношения стран.

Кулеба убежден: Украина найдет общий язык с новой властью США.

Обратите внимание! На церемонии инаугурации Джозефа Байдена будут присутствовать только иностранные послы. Глав государств не приглашали из-за серьезной ситуацию с коронавирусом в США. Так, Украину на западе будет представлять Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Владимир Ельченко.