Не нужно создавать миф, – Кулеба о приглашении на инаугурацию Байдена
Теоретически каждый человек может посетить инаугурацию новоизбранного президента Джо Байдена. Церемония состоится 20 января в Вашингтоне.
Некоторым счастливчикам даже удастся попасть на прилегающую трибуну. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Obozrevatel.
Актуально Приобщат ли Великобританию и США к нормандскому формату
Тогда эти люди смогут запостить в фейсбук соответствующую фотографию и почувствовать гордость за свою солидность.
Таким гостям инаугурации Кулеба, несомненно, желает успеха и приветствует их стремление улучшить собственную самооценку.
Но не нужно создавать миф о том, что если на инаугурацию не пригласили президента, премьер-министра или министра иностранных дел – это какой-то политический сигнал,
– заявил Кулеба.
Глава МИД также отметил, что следить нужно не за самой инаугурацией, а за тем, что будет потом, как будут развиваться отношения стран.
Кулеба убежден: Украина найдет общий язык с новой властью США.
Поделиться новостью