Как не сойти с ума: что нужно понимать о приговоре Стерненко
Мы можем сейчас делать реформы, потому что такие, как Стерненко в свое время остановили "Одесскую республику" и подобные штуки в своих городах. Если бы не они, сейчас мы все может бы и на нарах на подвале сидели. Далее читайте на украинском.
Источник:фейсбук Майкла Щура
Внутрішній діалог з собою про справу Стерненка
– Стерненко викрав людину з метою заволодіти 300 грн, вилучена зброя. Вирок: 7 років тюрми. Ура!
Зверніть увагу! До Молдови ще треба добігти, або Що має пам'ятати суддя, який виніс вирок Стерненку
– Стоп. Все не так просто. Це ж брєд. 7 років тюрми за стартовий, травмат і мотив украсти 300 грн?! Все здається складніше.
– Так! Все складніше. Бо він викрав людину!
– Все складніше, бо його чомусь судять не за викрадення людини! А за 300 грн і зброю.
– Так. Бо все – дуже складно! Стерненко викрав депутата, щоб змусити його відмовитись від депутатської діяльності. Але оскільки по викраденню минули строки давності, то його судять за розбій і зброю.
– Ні! Все ще більш складно! Він викрав не просто депутата. А сєпара з партії Маркова. Нагадувати? 2014 рік, сєпари Маркова блокують ЗСУ, Крим, війна, "ЛНР/ДНР"…
– Почекай. Все набагато складніше! Закон має бути рівний для всіх!
Всі мають право на справедливість. Чи виходить, що ті, хто тобі подобаються – мають таке право, а ті, хто не подобаються – не мають? В цьому і полягає сенс реформ.
– Добре. На тобі ще дещо складніше. Ми можемо зараз робити реформи, бо такі, як Стерненко у свій час зупинили "Одеську республіку" і подібні штуки у своїх містах. Якби не вони, зараз ми всі може би і на нарах на підвалі сиділи.
– Ок. Але з якого тоді моменту нам треба почати бути чесними, справедливими і виконувати закон?
Потім Стерненко дзвонить Зеленському і дякує за строк. І от після цього я взагалі перестаю розуміти, що відбувається.
А тепер првильна версія цього абзацу:
Стерненку передали трубку і сказали, що це Зеленський. Стерненко в трубку подякував.
До теми Чому відповідальність за вирок Стерненку лежить зокрема й на Зеленському
І це я ще не включав у діалог Труханова і три напади на Стерненка у 2018 році.
А також вбивство Гандзюк.
І Шеремета.
Та й Ґонґадзе.
Справедливість, блд. Все дуже складно. Хз, як не збожеволіти.
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