Не смогли найти: суд приостановил дело против Вовка
Судья Высшего антикоррупционного суда 15 марта решил остановить дело против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. В частности, до тех пор, пока его "не найдут".
Источник:ВАКС
Перед тем судья рассматривал ходатайство прокурора САП относительно повторного привода Вовка. Подозреваемый снова не явился на заседание.
Важно ВАКС в шестой раз позволил принудительно доставить в суд Павла Вовка
Также отказали заявлению об отводе следователя судьи от рассмотрения ходатайства о продлении срока расследования.
Что этому предшествовало
- Ранее Высший антикоррупционный суд уже в шестой раз принял решение о принудительном приводе Вовка.
- Однако судью в очередной раз не смогли доставить в суд. В частности, утверждают, что его не могли найти "по всем известным адресам".
- Сам Вовк еще в феврале уверял, что не играет в прятки, а все время находится на рабочем месте.
Дело судьи Вовка: коротко
- Павла Вовка и других судей ОАСК подозревают в попытке узурпации власти. Следствие отметило, что они могли принимать решения в пользу определенных политиков и представителей бизнеса.
- В Антикоррупционном бюро даже обнародовали пленки, которые свидетельствуют об этом.
- В то же время Вовк убеждает, что даже не является подозреваемым по делу.
- Ранее судья также игнорировал требования явиться на допросы Бюро, поэтому в августе 2020 года он был объявлен в розыск.
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