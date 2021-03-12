Не слышите – увидите: сторонники Стерненко анонсировали акцию под ОП
Сторонники Сергея Стерненко анонсировали новую акцию протеста под Офисом Президента. Она состоится в субботу, 20 марта.
Источник:Фейсбук Сергея Стерненко
Лозунгом новых протестов выбрали сова "Не слышите – увидите".
Актуально Сломают зубы, мы и не таких побеждали, – Стерненко написал новое письмо
20.03, 19:00 Офис Президента. Не слышите – увидите. Готовимся,
– говорится в сообщении.
Дело Стерненко: последние новости
- 23 февраля активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам заключения.
- Активист подал апелляцию в суд.
- Хотя Стерненко 5 марта прибыл в Приморский суд, следственный судья не рассмотрел ходатайство об освобождении активиста. Это объяснили тем, что Стерненко якобы не пришел в суд.
- 8 марта сторонники Стерненко пикетировали дачу президента Зеленского. Акция прошла под лозунгом "Молчание держит за решеткой".
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