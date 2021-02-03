Дмитрий Разумков заявил, что санкции следует вводить против тех лиц, которых нельзя наказать в Украине. Говорится о его несогласии с введением ограничений против медведчуковских каналов.

Источник: 24 канал

Вопрос введения санкций против телеканалов ZIK, NewsOne и 112 обсуждали в письменном режиме. Об этом на брифинге Верховной Рады заявил председатель парламента Разумков.

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Разумков объяснил, что не поддержал введение санкций, так как "не услышал дополнительной информации или позиции своих коллег по этому вопросу". По его словам, если такая информация есть, она не должна быть в закрытом режиме.

Разумков об уголовной ответственности

Председатель Рады пояснил, что санкции Украина вводит против тех, кого не может наказать, например, против иностранных государств.

Я считаю, что мы живем в стране, где идет война, в частности гибридная и информационная. Если мы говорим о терроризме, или эти люди помогают финансово оккупантам, или стране агрессору, то должно быть выдвижение подозрения,

– пояснил политик.

Далее дело должен решать суд. Разумков отметил, что "если человек замечен в финансировании терроризма, то это не санкции, а уголовное дело".

Что известно о санкциях против медведчуковских СМИ