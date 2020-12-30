Сергея Кривоноса уволили из СНБО, потому что его не интересовала командная работа, зато привлекали политические споры. Такое мнение выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

29 декабря стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав СНБО (Совет национальной безопасности и обороны). А именно – уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря. Впоследствии в Офисе Президента объяснили 24 каналу это решение главы государства.

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Почему Кривоноса уволили из СНБО: комментарий из Офиса Президента

"Нельзя быть на посту, и одновременно откровенно разрушать изнутри суть государства", – заявил советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк. Он убежден, что СНБО – место не для политики, а для конкретной командной работы.

Специалист в СНБО должен организовывать экспертизу, оценивать риски, предлагать решения. Подоляк заявил, что "генерал Кривонос долго не хотел или не мог этого делать", и что хуже всего – "не работал в команде".

На мой взгляд, вполне логично и вполне нормально, что президент дал человеку, который не считает себя частью команды, возможность заняться чем-то другим,

– подытожил Подоляк.

Биография Сергея Кривоноса уволили из СНБО: что о нем известно

По его словам, Зеленский ценит профессионализм и готов не обращать внимания на традиционный в украинской политике принцип "свой – чужой". Именно поэтому и "принимая во внимание боевой опыт Сергея Кривоноса, Владимир Александрович оставил его на работе в СНБО". Напомним, туда Кривоноса назначил еще пятый президент Порошенко.

К сожалению, с каждым месяцем становилось все более очевидным, что Кривоноса не интересует командная работа на позиции заместителя секретаря СНБО. Ему нравилось делать громкие политические заявления и вступать в политические споры,

– считает советник главы ОП.

Заметим, сам Кривонос также уже отреагировал на новость о своем увольнении из СНБО. Сказал, что узнал об этом из интернета, и иронически поблагодарил за новогодний подарок.



"Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить!", – заявил Кривонос.

Коротко об увольнении Кривоноса