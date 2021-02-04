Блокування проросійських телеканалів, які пов'язані з Віктором Медведчуком, одразу ж викликало невдоволення ОПЗЖ. Партія практично залишилася без доступу до ефірного мовлення, а отже – без впливу, що нібито може загрожувати їхній діяльності.

Джерело: 24 канал

Проте політолог Володимир Фесенко зазначив, що ситуація з блокуванням проросійських телеканалів на рейтинг "Опозиційної платформи – За життя" вплине, але не одразу.

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"Не поспішайте ховати ОПЗЖ, вони залишаться – проросійський електорат нікуди не подінеться. Інша річ, виключення медведчуківських каналів може поступово зменшити їхній рейтинг", – сказав Фесенко.

Довідка. Згідно з результатами досліджень, партійний рейтинг ОПЗЖ становить 18,9%, тоді як у "Слуги народу" – 18,6%, про це свідчать дані Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас Володимир Фесенко прокоментував дії Дмитра Разумкова, який не підтримав блокування телеканалів ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Політолог зазначив, що Разумков не хоче бути в проросійському таборі і не підтримує занадто радикальних дій президента.

"Він не стане своїм для проросійського табору і не можна з цим табором для нього заграватися. Але в ситуації, коли є протистояння навколо теми медведчуківських телеканалів – для нього це не достатньо вигідна ситуація, він "провалюється в дірку" між двома таборами", – зазначив Фесенко.

Володимир Фесенко про діяльність ОПЗЖ після санкцій: відео

Блокування проросійських телеканалів: головне

Рада національної безпеки та оборони 2 лютого запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Указ підписав президент України.

Санкції також поширили й на мовники ZIK, NewsOne та "112 Україна", які фактично контролює Віктор Медведчук. Офіційний власник телеканалів Тарас Козак назвав санкції незаконними й заявив про цензуру.

Рішення РНБО та Зеленського підтримали більшість українських політиків.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу