После рождественских и новогодних праздников многие украинцы начинают думать о деньгах. Люди начинают обращать внимание на рекламу быстрых кредитов, которая соблазняет и будто сама говорит: "Вот же, возьми их".

Источник: Bihus.Info на 24 канале

Люди берут 5 тысяч гривен для покупки, к примеру, электрочайника, а возвращать приходится стоимость кухни, потому что "смешные" проценты, которые показывает реклама микрокредитов – только для рекламы. Хуже всего, если не вернете – познакомитесь с коллекторами.

Интересно Когда украинцы смогут получить ипотеку под 7%: что обещает Зеленский

И у доступности микрокредитов, всех этих "денег в один клик" есть еще один побочный эффект. Этот клац можете вообще сделать не вы. О том, как аферисты оформляют кредиты на чужие документы – читайте далее.

Люди о "собственном" кредите узнают случайно

Валерий Яковенко стал одной из жертв "кредитных аферистов". Он рассказал, что вообще случайно узнал о том, что на его документы оформили кредит.

Я просматривал почтовый ящик по адресу, где я прописан, а бываю я там 1 – 2 раза в год. Я увидел письмо от финансовой компании, где говорилось о задолженности,

– рассказал соучредитель Drone.UA Яковенко.

Вы можете быть менеджером, топменеджером или предпринимателем с миллионными оборотами, как и Валерий. Никто не застрахован от кредитных аферистов. Должником можно стать даже в тот момент, когда лежите на пляже за границей.

Жертвой аферистов стал также работник, который попросил не называть его фамилию и имя. По его словам, он не проживает в Украине уже давно. Соответственно, когда на него оформляли кредит, он также был заграницей.

И когда вас найдет компания-кредитор, чтобы заставить возвращать "ваш" долг – вы, конечно, не поверите. Подумаете, что такого не может быть. Мы бы тоже не поверили, но жертвы аферистов – реальны.

Кто выдает такие кредиты

Таких компаний десятки. Они одалживают небольшие суммы быстро, без залога, но под большой процент.

Кредитные ставки иногда достигают и тысячи процентов в год. Представьте, вы занимаете тысячу гривен, а за год должны вернуть уже 11 тысяч.

Чаще всего этот годовой процент замаскирован под ежедневный, более приятный на слух. Например, 3% в день – звучит вроде и привлекательно, правда? А теперь умножьте 3% на 360 дней – и живите с этим.

Внимательно смотрите реальную ставку мелким шрифтом на сайтах и в договорах.

Часто владельцами таких фирм являются политики

Первый кредит часто тоже дают на более лояльных условиях, чтобы клиент "втянулся". Владельцы этих фирм – по большей части неизвестные вам бизнесмены, хотя есть среди них и известные. Даже политики есть, к примеру:

Сергей Тигипко;

"слуга народа" Татьяна Домбровская.

Раньше деятельность этих компаний регулировала отдельная Нацкомиссия – и это было дикое поле. Сейчас Нацбанк – ситуация получше, но все еще не идеальная.



Сергей Тигипко и Татьяна Домбровская / Фото коллаж 24 канала

Первый эксперимент

Вадим, работник Bihus.Info, стал участником эксперимента. Мы хотим исследовать, как различные быстрые "деньги онлайн" проверяют, что кредит берет именно тот, чьи паспортные данные внесены в заявку.

Обратите внимание Счета Bihus.Info заблокировали из-за расследования о Семочко: детали решения суда

Вадим разослал заявки в микрокредитные фирмы в режиме онлайн. Там стоит лишь заполнить форму на сайте, а тогда легко получить деньги на карту. Идти и показывать лицо никуда не надо.

Меня попросили ввести номер телефона и подтвердить, что я не робот,

– сказал Вадим во время эксперимента.

► План эксперимента

Журналисты запланировали, что Вадим получит деньги на свою карточку, однако оформит кредит на паспорт коллеги Юры.

Важный нюанс. Юра согласился и сам передал Вадиму свои данные. У нас имитация мошенничества, а вот брать кредит на кого-то, кто об этом не знает, – это уголовная статья, преступление и тюрьма. Так не делайте.

► Результат эксперимента

Вадим успешно провалил первый эксперимент. К нему позвонили из компании и сразу обратились по его же имени – Вадим. Хотя он оставлял паспортные данные Юры.

Потому что Вадим даже не начинающий мошенник. Он выбрал идентификацию через BankID, а так система подтянула его имя и фамилию.

Так фирма-кредитор сразу увидела, что деньги будет пересылать Вадиму, а оформляют займ на Юрия.

Нам отказали – это хорошо. Это означает, что взять на вас кредит без вашего ведома – труднее, чем просто отправить заявку. Однако заемщику выбирать идентификацию через BankID вовсе не обязательно.

К тому же ранее украинские банки выпускали безымянные карточки. Вот кредит Валерия Яковенко взяли именно на такую.

Что известно об анонимных карточках? Больше всего анонимные карточки выдавали в 2019 году. С 1 января "дыру" официально прикрыли и использовать такие карточки запрещено.



Однако традиционно все ушло в тень и гугл подсказывает, что обойти этот запрет можно. Правда, об этом мы рассказывать не будем, экспериментировать с этим – не будем тоже, ведь это уже будет не имитация, а инструкция для начинающих мошенников.

Второй эксперимент

Теперь попробуем просто сменить участников. Данные ведущей программы – Алисы Юрченко – передадим коллеге Маше. Теперь она разошлет заявки от имени Алисы в 5 – 7 компаний.

Внимание! Никогда не делайте такого. Подчеркиваем, что мы делаем это с согласия человека, который дал документы.

Компании принимают заявки на имя Алисы с картой Маши.

► Цель эксперимента

Наша цель – выяснить, обнаружит ли система кредитования того, кто на самом деле берет этот кредит, если мы не будем идентифицироваться через BankID или электронную цифровую подпись.

Стоит прочитать Ночью не будут звонить: как новый закон Рады защитит должников от коллекторов

Альтернативная идентификация клиента – через фото с документами. Машу попросили добавить фото ИНН и селфи с актуальной фотокарточкой в паспорте.

Маша, если и сфоткается с моим паспортом, разница будет очевидна. Однако если у настоящих мошенников есть копия вашего паспорта или данные из него – дальше дело техники. Все можно сделать в фоторедакторе.

Мы фотошопить документы по понятным причинам не стали. Констатируем, что нам обойти проверки фирм-микрокредитов не удалось. Однако для того, кто способен прифотошопить свое фото к документу без всякого зазрения совести – кредит может легко оказаться в руках.

О том, как не стать жертвой аферистов – смотрите в программе.