В правительстве обещают помочь тем, кто нуждается в субсидиях и призывают людей подаваться на помощь. Украинцы, у которых будут эти субсидии, практически не будут чувствовать изменений тарифов.

Что говорит Шмыгаль

Податься на помощь можно офлайн и онлайн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает 24 канал.

Кстати Правительство дало поручение ОГА относительно субсидий на электроэнергию

В частности, можно подать обращение в учреждения соответствующих банков и через сайт Минсоцполитики.

Государство обязательно поможет людям, которые в этом нуждаются. Я призываю всех, для кого коммуналка является существенной тратой из семейного бюджета, подаваться на эту помощь уже сегодня... Все, кто получают субсидии, практически не почувствуют подорожания коммуналки в январе,

– отметил Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что сейчас нарабатывают правила и механизмы на рынке газа. Все газопоставщики весной или летом должны представить людям годовые продукты. Шмыгаль поручил Минэнерго, Минэкономики, Минсоцполитики вместе с НКРЭКУ и АМКУ до конца месяца подготовить инструменты, чтобы сбалансировать рынок природного газа.

Обратите внимание! Правительство установило граничную цену на газ: 6,99 гривны за кубометр газа и 1,79 гривны за распределение. Однако такие тарифы будут действовать только во время карантина.