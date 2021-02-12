Арсен Аваков є незмінним міністром внутршніх справ України вже 7 років. За цей час особливих змін в поліції не відбулося.

А саме на ньому лежить відповідальність за потворні дії представників Національної поліції. Таку думку висловив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у блозі "Право на гідність".

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Хто "кришує" Авакова

За його словами, разом з ним відповідальність лежить на парламентських партіях, які продовжують його "кришувати" після кожного такого кричущого випадку.

Навіть цинічне зґвалтування поліцією жінки в Кагарлику їх не переконало,

– зазначив Шабунін.

Постанову про звільнення Авакова не підписали більшість депутатів:

"Слуги Народу" Володимира Зеленського; "

"Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка;

"Батьківщини" Юлії Тимошенко;

"Європейської Солідарності" Петра Порошенка;

"За Майбутнє" Ігоря Коломойського.

Хто такий Арсен Аваков? За інформацією з За інформацією з Вікіпедії , Арсен Аваков – український політичний і громадський діяч. Міністр внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року, перепризначений 29 серпня 2019 року. Кого насправді захищає поліція Авакова – читайте тут

Злочини проти українців

За 4 місяці 2020 року Державне бюро розслідувань повідомило поліції про 63 злочини за 120 днів. Це означає, що майже кожного другого дня чинився злочин.

Зауважимо! Очільник МЗС Арсен Аваков заявив, що ще у 2018 році було достатньо підстав, аби припинити мовлення каналів "112 Україна", NewsOne, Zik.

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