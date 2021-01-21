Не нужны компенсации, – Луценко, которого похитили "титушки" во время Майдана, о решении ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека 21 января принял решение в ряде дел по событиям Революции Достоинства. В частности, говорится о деле "Луценко и Вербицкий против Украины". Во время Майдана группа "титушек" похитила из больницы Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, которых пытали и допрашивали. Пострадавший Луценко и брат погибшего обращались в ЕСПЧ еще в 2014 - 2015 годах.
И Европейский суд в конце концов через несколько лет рассмотрел их представления. Впервые международная инстанция признала, что именно государство Украина нарушила права брата Юрия Вербицкого, погибшего в результате пыток. Об этом в эфире 24 канала рассказал общественный деятель, участник Революции Достоинства Игорь Луценко.
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По его мнению, это решение является инструментом, чтобы давить на следствие, которое должно работать более эффективно. "Нам не нужны компенсации, главное – наказание виновных", – подчеркнул он.
Луценко также отметил, что большое количество нарушений было зафиксировано уже во время следствия. Например, были потеряны доказательства по его делу "Луценко и Вербицкий" против Украины. Поэтому благодаря этому решению ЕСПЧ можно будет добиваться наказания следователей.
Если Украина выплатит брату Вербицкого деньги, то именно из-за этих следователей можно будет говорить о материальном ущербе, причиненном их бездействием,
– пояснил участник Майдана.
И добавил, что тогда можно будет наказать тех, кто не наказал, собственно, преступников. Итак, появляются новые возможности.
Луценко: ни по одному из "титушек", которые нас похитили, нет судебного решения
Игорь Луценко сообщил, что около 20% из тех "титушек", которые похитили его и Вербицкого, находятся под следствием. Впрочем ни по одному из них нет судебного решения. Он считает это нарушением их прав как пострадавших со стороны государства Украина.
Из них 4 – под судом, 3 – под стражей. Двоих из них задержали весной 2019 года, через 6 лет. Но большинство из них находятся в России, часть уже получили российское гражданство,
- отметил он.
Экс-нардеп рассказал, что Россия называет политическим преследованием то, что Украина хочет привлечь виновных в преступлениях Майдана к ответственности. И считает, что если бы не Россия, то на скамейке подсудимых можно было бы увидеть гораздо больше человек.
Что известно о похищении Игоря Луценко и Юрия Вербицкого?
21 января 2014 группа титушек похитили из больницы Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Вместе с Вербицким Луценко пытали и допрашивали в течение многих часов, затем бросили в разных местах на Киевщине. Из-за многочисленных ранения Вербицкий насмерть замерз в лесу.
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