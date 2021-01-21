Европейский суд по правам человека 21 января принял решение в ряде дел по событиям Революции Достоинства. В частности, говорится о деле "Луценко и Вербицкий против Украины". Во время Майдана группа "титушек" похитила из больницы Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, которых пытали и допрашивали. Пострадавший Луценко и брат погибшего обращались в ЕСПЧ еще в 2014 - 2015 годах.

И Европейский суд в конце концов через несколько лет рассмотрел их представления. Впервые международная инстанция признала, что именно государство Украина нарушила права брата Юрия Вербицкого, погибшего в результате пыток. Об этом в эфире 24 канала рассказал общественный деятель, участник Революции Достоинства Игорь Луценко.

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По его мнению, это решение является инструментом, чтобы давить на следствие, которое должно работать более эффективно. "Нам не нужны компенсации, главное – наказание виновных", – подчеркнул он.

Луценко также отметил, что большое количество нарушений было зафиксировано уже во время следствия. Например, были потеряны доказательства по его делу "Луценко и Вербицкий" против Украины. Поэтому благодаря этому решению ЕСПЧ можно будет добиваться наказания следователей.

Если Украина выплатит брату Вербицкого деньги, то именно из-за этих следователей можно будет говорить о материальном ущербе, причиненном их бездействием,

– пояснил участник Майдана.

И добавил, что тогда можно будет наказать тех, кто не наказал, собственно, преступников. Итак, появляются новые возможности.

Луценко: ни по одному из "титушек", которые нас похитили, нет судебного решения

Игорь Луценко сообщил, что около 20% из тех "титушек", которые похитили его и Вербицкого, находятся под следствием. Впрочем ни по одному из них нет судебного решения. Он считает это нарушением их прав как пострадавших со стороны государства Украина.

Из них 4 – под судом, 3 – под стражей. Двоих из них задержали весной 2019 года, через 6 лет. Но большинство из них находятся в России, часть уже получили российское гражданство,

- отметил он.

Экс-нардеп рассказал, что Россия называет политическим преследованием то, что Украина хочет привлечь виновных в преступлениях Майдана к ответственности. И считает, что если бы не Россия, то на скамейке подсудимых можно было бы увидеть гораздо больше человек.

Обратите внимание! Европейский суд по правам человека 21 января признал, что во время протестов на Майдане власть своими действиями нарушала права человека. Говорится о жестоком разгоне протестующих в Киеве и других украинских городах в 2014 - 2015 годах.