Александр Тупицкий не может исполнять обязанности главы Конституционного Суда Украины. Это регламентирует положения закона о КСУ.

Президент Владимир Зеленский руководствовался положением Уголовно-процессуального кодекса. Об этом нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря заявила в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Это положение не обжаловано на соответствие Конституции, сам указ не обжалован на соответствие закону. Если этот указ кому не нравится – есть суд, и этот указ в судебном порядке может быть обжалован,

– заявила Совгиря.

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