"Не нравится, есть суд": в "Слуге народа" ответили скандальному Тупицкому
Александр Тупицкий не может исполнять обязанности главы Конституционного Суда Украины. Это регламентирует положения закона о КСУ.
Президент Владимир Зеленский руководствовался положением Уголовно-процессуального кодекса. Об этом нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря заявила в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
Актуально Надо прекращать эту игру: почему Тупицкий давно должен был бы уйти в отставку
Это положение не обжаловано на соответствие Конституции, сам указ не обжалован на соответствие закону. Если этот указ кому не нравится – есть суд, и этот указ в судебном порядке может быть обжалован,
– заявила Совгиря.
Скандал с Тупицким: что известно
- 29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от главы должности КСУ.
- Это произошло после того, как Тупицкий проигнорировал вызов в офис Генпрокурора.
- Тупицкий заявил, что его отстранение полностью блокирует работу КСУ.
- Однако в офисе Президента уже опровергли эту информацию. КСУ может спокойно функционировать и принимать важные решения без Тупицкого.
- 19 января ГБР вручило Тупицкому уведомление о подозрении. В этот же день он написал письмо Ирине Венедиктовой с просьбой убедить Зеленского изменить свое решение.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter