СНБО на заседании 26 февраля рассмотрел вопрос двойного гражданства в Украине. Теперь Кабинет Министров должен разработать соответствующий законопроект, который урегулирует этот вопрос.

Как отметил Алексей Данилов, у правительства есть 2 месяца на разработку законопроекта в отношении тех лиц, которые имеют двойное гражданство.

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Секретарь СНБО пояснил, что украинская власть должна точно знать, не имеют ли кандидаты на государственные должности другого гражданства.

Если человек имеет желание быть народным депутатом, министром, работать в органах местного самоуправления, мы должны знать, что это гражданин Украины. Если он имеет еще одно гражданство, то он должен будет отказаться от него,

– заявил Данилов.

Он добавил, что в Украине должен появиться специальный орган, который будет все это контролировать. Секретарь СНБО также отметил, что вопрос двойного гражданства в Украине связан с определенными вызовами. В этом контексте он вспомнил случаи, когда украинские чиновники имели гражданство страны-агрессора.

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"Вопрос двойного гражданства является для нашего государства крайне важным. Как вы знаете, мы движемся в сторону цивилизованных государств, которые позволяют двойное гражданство. Но для нашей страны есть определенные вызовы, связанные с тем, что в свое время Россия использовала этот инструмент", – подытожил Данилов.

Как пояснил секретарь СНБО, новый закон будет касаться всех. Речь идет как о людях, которые хотят занимать госдолжности, так и о тех лицах, кто уже находится на госслужбе.

Брифинг по итогам заседания СНБО: смотрите видео

Двойное гражданство в Украине: главное

Сейчас в Украине запрещено двойное гражданство . То есть, если гражданин добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины.

. То есть, если гражданин добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины. Но лишить гражданства может только Президент Украины. То есть автоматически при получении паспорта другого государства паспорт Украины не аннулируется .

. Двойные паспорта распространены в населенных пунктах на границе с Венгрией, а также на оккупированных Россией территориях.

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