В Офисе Президента отмечают: эскалация событий вечером 20 марта была политической провокацией. Впрочем все же большинство митингующих были мирными и просто хотели выразить свое мнение.

Полиция провела все необходимые действия

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что все необходимые следственные действия под зданием ОП уже провели. Он анонсировал, что уголовные производства касаемо протестов вскоре будут созданы.

Между тем В "Слуге народа" призвали провести внеочередное заседание из-за погрома под ОП

... сегодня утром уже полиция выполнила все процессуальные действия, которые нужно было сделать, все это записано, и сейчас будут, я так думаю, конкретные уголовные производства, которые докажут, кто, что и как делал,

– сказал он.

Акция была провокацией

Подоляк высказал мнение, что вчерашние события под ОП были политической провокацией, которую создали оппоненты. Впрочем, эта провокация не принесла те "дивиденды, которые организаторы якобы хотели получить".

При этом Подоляк убежден, что 90% участников акции – люди, которые пришли на мирные протесты и хотели выразить свою позицию.

Кто должен был отвечать на "Не молчи"

Он также заверил: позиция Президента Владимира Зеленского в том, что если кто-то хочет сказать – должен выходить и говорить. Поэтому нет причин разгонять людей или что-то им запрещать.

Советник главы ОП отметил, что для него странной выглядела эскалация событий, поскольку Президент не может отвечать за всю правоохранительную систему, а также потому, что это был вечер выходного.

Нельзя прийти в пустующее здание в выходной день и говорить: "Не молчи", то есть здание должно отвечать?!

– добавил он.

Как выглядет ОП после протестов: смотрите видео

Протест под Офисом Президента: главное