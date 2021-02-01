Я не могу рисковать здоровьем наших граждан, – Зеленский о российской вакцине
Владимир Зеленский объяснил свое отношение к российской вакцине от коронавируса. Украинский лидер заявил, что не готов рисковать здоровьем граждан.
Источник: Axios
Вопрос российской вакцины – это еще одно проявление информационной войны.
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Я не могу рисковать здоровьем наших граждан. Не хочу говорить какие-то неприятные слова, потому что так может быть, что из-за моих слов сроки поставки вакцин будут еще длиннее,
– подчеркнул Зеленский.
По словам украинского президента, вопрос не в том, что на нем написано Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать безопасность российской вакцины.
Российская сторона видит, что европейская вакцина придет в Украину поздно, поэтому предлагает свою.
Что известно о российской вакцине
- Российская вакцина от коронавируса "Спутник-V" не прошла третьей стадии клинических испытаний по требованиям Евросоюза.
- Эффективность и безопасность вакцины по состоянию на февраль 2021 года еще не подтвердили.
- Около 60% россиян не готовы вакцинироваться "Спутником-V".
- Министр здравоохранения Максим Степанов уже заявил, что Украина не зарегистрирует российскую вакцину.
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