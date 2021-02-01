Владимир Зеленский объяснил свое отношение к российской вакцине от коронавируса. Украинский лидер заявил, что не готов рисковать здоровьем граждан.

Источник: Axios

Вопрос российской вакцины – это еще одно проявление информационной войны.

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Я не могу рисковать здоровьем наших граждан. Не хочу говорить какие-то неприятные слова, потому что так может быть, что из-за моих слов сроки поставки вакцин будут еще длиннее,

– подчеркнул Зеленский.

По словам украинского президента, вопрос не в том, что на нем написано Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать безопасность российской вакцины.

Российская сторона видит, что европейская вакцина придет в Украину поздно, поэтому предлагает свою.

Что известно о российской вакцине