Основним пріоритетом в кримінальній політиці повинна бути боротьба з екологічними злочинами. Адже згідно з Конституцією, кожен громадянин має право на безпечне життя і здоров'я довкілля.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, погана якість повітря, питної води та продуктів мають негативний вплив на тривалість життя і захворюваність.

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Екологічна злочинність в Україні

Він зауважив, що масштаби та суспільна небезпека екологічної злочинності вимагають від правоохоронних й інших державних органів роботи на 200% своїх можливостей.

У нас немає запасної України. Вона має бути квітучою, мальовничою, з прекрасними лісами, чистими морями, річками, озерами та чистим повітрям, яким на повні груди будуть дихати наступні покоління українців,

– зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що всі, хто заважає цьому – від злочинців до державних службовців, мають споглядати чисте українське небо через ґрати.

Екологічне лихо від видобутку бурштину

Очільник держави нагадав про екологічне лихо від незаконного видобутку бурштину. За його словами, вже реалізовано низку кроків щодо легалізації видобутку та притягнення до відповідальності незаконних видобувачів.

Охорона лісового Фонду України

Також болючою темою, як зауважив Зеленський, залишається охорона лісового Фонду України. Адже українці досі не отримали інформації про злочинні схеми у цій галузі.

Кримінальні провадження щодо екозлочинів

​​За матеріалами Служби безпеки України упродовж 2020 – 2021 років відкрили 184 кримінальних провадження щодо екологічних злочинів. Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що 98 особам повідомили про підозру, а 16 обвинувальних вироків суду вже набрали чинності.

Він зауважив, що одне із наймасштабніших руйнувань в Україні, яке завдало великих збитків державі, була повінь у червні 2020 року на Прикарпатті.

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Наразі екокатастрофу розслідують слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області за статтями "Екоцид", "Зловживання владою" та "Незаконна порубка лісу".