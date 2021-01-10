"Не люблю революции": президент Чехии сравнил штурм Капитолия с Майданом
Президент Чехии Милош Земан сравнил беспорядки в Вашингтоне с Майданом в Украине. В то же время он заявил, что негативно относится к революционным событиям.
Земан добавил, что в США произошло "нечто подобное" событиям в Киеве. Об этом он сказал в интервью Blesk.
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В общем я не люблю насильственные революции, поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, произошедшее в Киеве. Теперь у американцев это прямо дома,
- сказал Милош Земан.
Он также раскритиковал Дональда Трампа из-за его отказа признавать результаты выборов.
"Он (Трамп – 24 канал) бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели 5 человек, большинство из которых были его последователями. Это трусость политика", – сказал Земан.
Беспорядки в Вашингтоне: что надо знать
- В Конгрессе США в Вашингтоне 6 января должны были объявить официальные результаты выборов президента. Под стенами парламента собрались сторонники Дональда Трампа.
- Он призвал своих сторонников прийти с протестом касательно результатов выборов из-за отказа признавать свое поражение.
- В конце концов сторонники Трампа решили прорваться внутрь Капитолия. В здании произошла стрельба. Погибло по меньшей мере 5 человек.
- Победителя выборов удалось объявить лишь 7 января-новым президентом США станет Джозеф Байден.
Главное о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала
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